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Тина Кароль вместе с легендарным Alphaville перепела хит Forever young на украинском в Берлине

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
505
Время на прочтение
2 мин
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Тина Кароль вместе с легендарным Alphaville перепела хит Forever young на украинском в Берлине

Тина Кароль и группа Alphaville / Фото: Getty Images

Артистка с культовой немецкой группой выступила возле Бранденбургских ворот в столице Германии.

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников неожиданным дуэтом с легендарной немецкой группой Alphaville.

31 декабря исполнительница приняла участие в главном новогоднем концерте в Берлине, который проходил возле Бранденбургских ворот с трансляцией в прямом эфире на центральном немецком телеканале 2DF.

Кароль вместе с солистом Alphaville Марианом Голдом исполнили легендарный хит группы Forever young. Тина уговорила Голда спеть в своем хите строки на украинском языке: "Завжди жива, вона була і є жива, непохитна і незламна ненько!".

"Отныне украинский язык занимает особое место на мировой музыкальной арене!" – прокомментировала Тина Кароль.

В свою очередь, поклонники артистки так отреагировали на общий неожиданный дуэт с Alphaville: "Когда Тина выходит на верхушки – сердце замирает. Наша красавица! Наша гордость!", "Я так люблю эту композицию! Получилось очень трогательно, аж мурашки".

Напомним, недавно Тина Кароль вспомнила серьезный разговор со своим сыном, 14-летним Вениамином, который имела с парнем в начале полномасштабной войны России против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
505
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