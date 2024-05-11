Скандал на "Євробаченні-2024": представника Нідерландів хочуть дискваліфікувати

EBU нині нібито розслідує інцидент за участю Йоста Кляйна, після чого буде прийняте рішення.

На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" знову розгорівся гучний скандал, але цього разу вже довкола представника Нідерландів Йоста Кляйна.

Зокрема, стало відомо, що його відсторонили від другої генеральної репетиції та навіть можуть дискваліфікувати.

Виною тому став нібито "незрозумілий інцидент" за участю Йоста Кляйна. Європейський суспільний мовник (EBU) нині веде розслідування, після якого буде вирішена подальша доля Нідерландів у "Євробаченні-2024".

Йост Кляйн на "Євробаченні-2024"

Який "незрозумілий інцидент" стався – не повідомляється. Утім, чуток поширилося вже чимало. Подейкують, що Йост Кляйн на параді прапорів вдарив одного з операторів після того, як той спровокував його запитанням про померлих батьків.

За іншою версією учасник Нідерландів нібито мав конфлікт з представницею Ізраїлю, який між ними виник через різні політичні погляди.

Йост Кляйн на "Євробаченні-2024"

Зазначимо, Йост Кляйн доволі скандальний учасник "Євробачення". Він славиться своєю прихильністю до Росії та співпрацею з росіянами. Після початку війни в України артист написав пісню про любов до РФ. Він також приїжджав з концертами до російських міст.

Нагадаємо, раніше довкола "Євробачення-2024"вже виникав скандал. Шведський співак Ерік Сааде, який відкривав перший півфінал, зробив політичний жест на підтримку Палестини.

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