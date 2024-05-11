Скандал на "Евровидении-2024": представителя Нидерландов хотят дисквалифицировать

EBU сейчас якобы расследует инцидент с участием Йоста Кляйна, после чего будет принято решение.

На международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" снова разгорелся громкий скандал, но на этот раз уже вокруг представителя Нидерландов Йоста Кляйна.

В частности стало известно, что его отстранили от второй генеральной репетиции и даже могут дисквалифицировать.

Виной тому стал якобы "непонятный инцидент" с участием Йоста Кляйна. Европейский общественный вещатель (EBU) ведет в настоящее время расследование, после которого будет решена дальнейшая судьба Нидерландов в "Евровидении-2024".

Йост Кляйн на "Евровидении-2024"

Какой "непонятный инцидент" произошел – не сообщается. Впрочем, слухов распространилось немало. Говорят, что Йост Кляйн на параде флагов ударил одного из операторов после того, как тот спровоцировал его вопросом об умерших родителях.

По другой версии участник Нидерландов якобы имел конфликт с представительницей Израиля, который между ними возник из-за разных политических взглядов.

Йост Кляйн на "Евровидении-2024"

Отметим, Йост Кляйн достаточно скандальный участник "Евровидения". Он славится своей приверженностью к России и сотрудничеством с россиянами. После начала войны в Украине артист написал песню о любви к РФ. Он также приезжал с концертами в российские города.

Напомним, ранее вокруг "Евровидения-2024" уже возник скандал. Шведский певец Эрик Сааде, который открывал первый полуфинал, сделал политический жест в поддержку Палестины.

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