Соломія Вітвіцька розсекретила, коли зіграє весілля з нареченим-військовим

Також знаменитість зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком після розлучення.

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька заговорила про весілля з нареченим Олексієм Ситайлом, який служить в лавах ЗСУ.

Чоловік освідчився знаменитості символічно у День всіх закоханих. Очевидно, що прихильників Вітвіцької тепер цікавить найголовніше запитання – коли ж нарешті весілля? Коли ведуча спілкувалась з підписниками в Instagram, то вирішила трішки вгамувати цікавість фанів. Знаменитість говорить, що поки що вони з коханим не квапляться влаштовувати свято. Ведуча переконана, що нині не час для гучних святкувань.

"Уже як місяць це найпопулярніше запитання, яке постійно чуємо від усіх довкола. Думаємо, що якось нині не до гучних гулянь", - відповіла знаменитість.

Соломія Вітвіцька з нареченим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Також ведучу не оминули запитання про колишнього чоловіка Влада Кочаткова. У Соломії Вітвіцької поцікавилися, чи підтримує вона з ним зв'язок після розлучення. Знаменитість дала зрозуміти, що вони розійшлися на позитивній ноті та добре спілкуються. Невдала любовна історія не завадила колишньому подружжю приятелювати.

"Звісно ж спілкуємося. Ми ж дорослі самодостатні люди і маємо купу класних спогадів. Життя таке непередбачуване і в цей час особливо не просте. Тому варто збільшувати коло друзів, а не ворогів", - зазначила знаменитість.

Соломія Вітвіцька з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно кохана лідера гурту "Без Обмежень" Сергія Танчинця заговорила про весілля. Також обраниця музиканта розкрила цікаву деталь їхнього роману.

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