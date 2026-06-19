Співак Кісельов розірвав Мережу новим треком: до чого тут Kalush Orchestra та чому фани сперечаються

Нікіта Кісельов

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Український хітмейкер Нікіта Кісельов презентує нову пісню під назвою «Крила лелеки», яка ще за декілька тижнів до релізу встигла наробити галасу в Мережі.

Ще до офіційної прем’єри композиція стала предметом обговорень у соцмережах. Причина — демоверсія композиції, яку раніше опублікував у себе в Tik Tok гурт Kalush Orchestra. Після того, як Нікіта Кісельов офіційно придбав права на композицію, демо залишилося у відкритому доступі, через що частина слухачів почала обговорювати в коментарях, кому насправді належить пісня.

Відповідь проста: «Крила лелеки» — це офіційний реліз Нікіти Кісельова. Саме в його виконанні трек отримав фінальне звучання, власну драматургію та повноцінну музичну історію.

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Нікіта Кісельов

«Для мене „Крила лелеки“ дуже особиста річ, і я радий, що вона отримала саме таке життя. Коли я вперше її почув я зрозумів, що вона відгукуєтся в моєму серці, тому я одразу звернувся до автора слів і музики DNK. Згодом я дописав куплети і вийшов по моєму відчуттю справжній хіт. Після того, як я придбав всі права, ми звернулися до команди гурту Kalush і попросили видалити їх демо, але вони вирішили залишити відеоролик на своїх ресурсах. Щоб розвіяти всі сумніви хочу додати, що учасники гурту Kalush не мають стосунку до її офіційного релізу, не претендують на пісню», — коментує Нікіта Кісельов.

Особливістю релізу стало й те, що в одній з демо-версій частково використовувалися інструменти штучного інтелекту, але фінальний реліз вийшов все ж так «живим». За словами артиста, ШІ не може замінити живу емоцію, але відкриває нові можливості для музичного процесу.

«Штучний інтелект сьогодні стає частиною багатьох творчих індустрій, і шоубізнес не виняток. Для мене це інструмент, який може допомогти знайти форму, звук, настрій. Демо-версію пісні я вперше почув у варіанті, створеному з використанням ШІ, але у фінальній версії треку ми повністю переосмислили й перезаписали все наживо», — коментує Нікіта Кісельов.

Технологічна тема продовжиться і у відеороботі на трек: у кліпі буде інтегровано елементи, створені за допомогою ШІ. Команда артиста поєднала живу історію з сучасними візуальними рішеннями, аби передати головну ідею пісні — навіть у найскладніші моменти людина може знайти свої крила.

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Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK випустив нову пісню «Тому що…». Артист вже й представив кліп, де неочікувано показали «весілля» Володимира Дантеса з відомою виконавицею.

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