Святослав Вакарчук відвідав онкохворих дітей з подарунками

Артист привітав маленьких пацієнтів з прийдешніми святами.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук перед святами вирішив зробити добру справу та відвідав онкохворих дітей.

Тренер шоу "Голос країни-12" приїхав до Національного інституту раку з подарунками для маленьких пацієнтів. Про це знаменитість розповів у своєму Instagram та показав відповідні фото. На кадрах видно, як діти радіють зустрічі із зіркою.

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"Знаєте, таке відчуття, що був у храмі. Виходиш від них наче очищений, з чітким розумінням, що насправді в житті важливо... Бережіть себе і близьких. Підтримуйте і допомагайте кому можете поруч. Всім добра!" – поділився артист.

У відповідь фанати висловили захоплення вчинком кумира у коментарях.

Ви молодець. Дуже добре, що є на світі такі добрі справи

Це так важливо для маленьких, але вже героїв, що ведуть війну із хворобою

Святославе, ви неймовірна людина! Щастя вам і добра

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