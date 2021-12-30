Святослав Вакарчук відвідав онкохворих дітей з подарунками

Артист привітав маленьких пацієнтів з прийдешніми святами.
Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук перед святами вирішив зробити добру справу та відвідав онкохворих дітей.
Тренер шоу "Голос країни-12" приїхав до Національного інституту раку з подарунками для маленьких пацієнтів. Про це знаменитість розповів у своєму Instagram та показав відповідні фото. На кадрах видно, як діти радіють зустрічі із зіркою.
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"Знаєте, таке відчуття, що був у храмі. Виходиш від них наче очищений, з чітким розумінням, що насправді в житті важливо... Бережіть себе і близьких. Підтримуйте і допомагайте кому можете поруч. Всім добра!" – поділився артист.
У відповідь фанати висловили захоплення вчинком кумира у коментарях.
- Ви молодець. Дуже добре, що є на світі такі добрі справи
- Це так важливо для маленьких, але вже героїв, що ведуть війну із хворобою
- Святославе, ви неймовірна людина! Щастя вам і добра
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