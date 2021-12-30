Святослав Вакарчук посетил онкобольных детей с подарками

Артист поздравил маленьких пациентов с грядущими праздниками.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук перед праздниками решил сделать доброе дело и посетил онкобольных детей.

Тренер шоу "Голос країни-12" приехал в Национальный институт рака с подарками для маленьких пациентов. Об этом знаменитость рассказал в своем Instagram и показал соответствующие фотографии. На кадрах видно, как ребята радуются встрече со звездой.

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"Знаете, такое ощущение, что был в храме. Выходишь от них как очищенный, с четким пониманием, что на самом деле в жизни важно... Берегите себя и близких. Поддерживайте и помогайте кому можете рядом. Всем добра!" – поделился артист.

В ответ фанаты выразили восхищение поступком кумира в комментариях.

Вы молодец. Очень хорошо, что есть на свете такие добрые дела

Это так важно для маленьких, но уже героев, ведущих войну с болезнью

Святослав, вы невероятный человек! Счастья вам и добра

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