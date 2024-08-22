У родині Наталії Валевської сталося горе

У родині української співачки Наталії Валевської сталося горе.

Сумну новину виконавиця повідомила у своєму Instagram. Артистка опублікувала щемливий допис, де розповіла, що пішов з життя її батько – пан Олександр. Більше подробиць знаменитість розкривати не стала. Натомість Наталія Валевська подякувала рідній людині за всі роки, прожиті разом.

"Тато пішов…Дякую татові за все", — поділилася з підписниками артистка.

Допис Наталії Валевської / Фото: instagram.com/valevska_official

Користувачі не стали ставити Наталії Валевській зайвих запитань. Натомість співачку в коментарях під дописом підтримали словами співчуття.

Сумую разом з тобою, Наталочко! Він став твоїм янголом!

Щирі співчуття! Царство Небесне і вічна пам'ять!

Прийміть мої щирі співчуття, пані Наталіє! Світла пам'ять, Царства Небесного вашому татові.

Нагадаємо, нещодавно співак Юлік повідомив про горе, яке сталося в його родині. Померла теща виконавця.

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