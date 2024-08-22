У родині Наталії Валевської сталося горе

Померла близька людина артистки.
У родині української співачки Наталії Валевської сталося горе.
Сумну новину виконавиця повідомила у своєму Instagram. Артистка опублікувала щемливий допис, де розповіла, що пішов з життя її батько – пан Олександр. Більше подробиць знаменитість розкривати не стала. Натомість Наталія Валевська подякувала рідній людині за всі роки, прожиті разом.
"Тато пішов…Дякую татові за все", — поділилася з підписниками артистка.
Користувачі не стали ставити Наталії Валевській зайвих запитань. Натомість співачку в коментарях під дописом підтримали словами співчуття.
- Сумую разом з тобою, Наталочко! Він став твоїм янголом!
- Щирі співчуття! Царство Небесне і вічна пам'ять!
- Прийміть мої щирі співчуття, пані Наталіє! Світла пам'ять, Царства Небесного вашому татові.
Нагадаємо, нещодавно співак Юлік повідомив про горе, яке сталося в його родині. Померла теща виконавця.
Читайте також:
- Лідія Таран вперше за тривалий час приїхала до Києва: який вигляд має ведуча та як вона змінилася
- Олег Винник похизувався побутом у Німеччині і розізлив Мережу новим відео: "Повага втрачена"
- Борисюк зворушливо привітав Сумську з 58-річчям і показав, як вона змінювалася з роками