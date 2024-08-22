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В семье Натальи Валевской случилось горе

В семье Натальи Валевской случилось горе

Наталья Валевская / Фото: instagram.com/valevska_official

Скончался близкий человек артистки.

В семье украинской певицы Натальи Валевской случилось горе.

Печальную новость исполнительница сообщила в своем Instagram. Артистка опубликовала щемящий пост, где рассказала, что ушел из жизни ее отец – Александр. Больше подробностей знаменитость раскрывать не стала. Наталья Валевская поблагодарила родного человека за все годы, прожитые вместе.

"Папа ушел... Спасибо папе за все", — поделилась с подписчиками артистка.

Пост Наталии Валевской / © instagram.com/valevska_official
Пост Наталии Валевской / Фото: instagram.com/valevska_official

Пользователи не стали задавать Наталии Валевской лишних вопросов. Вместо этого певицу в комментариях под постом поддержали словами соболезнования.

  • Скорблю вместе с тобой, Наталочка! Он стал твоим ангелом!
  • Искренние соболезнования! Царство Небесное и вечная память!
  • Примите мои искренние соболезнования, Наталья! Светлая память, Царство Небесное вашему папе.

Напомним, недавно певец Юлик сообщил о горе, которое случилось в его семье. Скончалась теща исполнителя.

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