У зірки "Людей Ікс" Г'ю Джекмана помер батько

Кріс Джекман пішов з життя 5 вересня.

Відомий голлівудський актор Г'ю Джекман, у якого запідозрили рецидив раку, втратив батька.

Кріс Джекман, який жив у Австралії, пішов з життя 5 вересня. Цього дня у країні святкували День батька. Сумною звісткою зірка "Людей Ікс" поділився на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото рідної людини. Знаменитість дуже сильно любив тата. Чоловік був вірянином.

Батько Г'ю Джекмана / instagram.com/thehughjackman

"Рано вранці в День батька мій тато мирно помер. І хоча є глибокий смуток, я сповнений такої подяки і любові. Одним словом, мій батько був видатною людиною. Він присвятив своє життя родині, роботі та вірі. Я молюся, щоб він зараз знайшов спокій в світі з Богом", – написав зірка.

Нагадаємо, не так давно Г'ю Джекман зробив біопсію шкіри та повідомив, що лікарі запідозрили у нього рецидив раку. Про онкохворобу актор дізнався 2013 року. Тоді він помітив невеличку пляму на носі, після чого йому видалили три злоякісних утворення з носа та одне - з плеча. 2017-го актор переніс шосту за рахунком операцію проти раку.

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