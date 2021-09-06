У звезды "Людей Икс" Хью Джекмана умер отец

Крис Джекман ушел из жизни 5 сентября.

Известный голливудский актер Хью Джекман, у которого заподозрили рецидив рака, потерял отца.

Крис Джекман, который жил в Австралии, ушел из жизни 5 сентября. В этот день в стране праздновали День отца. Печальной вестью звезда "Людей Икс" поделился на своей странице в Instagram, опубликовав фото родного человека. Знаменитость очень сильно любил папу. Мужчина был верующим.

Отец Хью Джекмана / instagram.com/thehughjackman

"Рано утром в День отца мой папа мирно скончался. И хотя есть глубокая грусть, я полон такой благодарности и любви. Одним словом, мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил свою жизнь семье, работе и вере. Я молюсь, чтобы он сейчас нашел спокойствие в мире с Богом", — написал звезда.

Напомним, не так давно Хью Джекман сделал биопсию кожи и сообщил, что врачи заподозрили у него рецидив рака. О онкозаболевании актер узнал в 2013 году. Тогда он заметил небольшую пятно на носу, после чего ему удалили три злокачественных образования из носа и одно — с плеча. В 2017 году актер перенес шестую по счету операцию против рака.

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