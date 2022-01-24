Вагітна екссолістка REAL O Астровська топлес показала чималий животик

Артистка розповіла, як дізналась про свою вагітність.

Екссолістка українського гурту REAL O Аліна Астровська показала чималий животик на останніх місяцях вагітності.

Так, у своєму Instagram вагітна артистка опублікувала фото, на якому топлес позує перед камерою.

Аліна Астровська / instagram.com/alina_astrovskaya

У дописі зірка розповіла, як дізналася про свій цікавий стан. Загалом, про вагітність стало відомо завдяки хатній улюблениці – кішці.

Аліна Астровська / instagram.com/alina_astrovskaya

"Перші три тести були негативними, тому я подумала, що це просто затримка. З нами часто спить кішка, але несподівано для мене, однієї ночі вона лягла на живіт і так муркотіла до ранку. Прокинувшись, я зробила тест, і ще місяць не говорила чоловіку, що побачила дві смужки", - поділилася Аліна.

Аліна Астровська з чоловіком / instagram.com/alina_astrovskaya

До речі, виконавиця також розповіла, що вона не страждала від токсикозу та не була надто емоційною. І вагітність не завадила Аліні жити повноцінним життям.

"Не перестала працювати, займатися спортом, танцювати, кохатися і жити тим життям, що було до вагітності", - додала співачка.

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