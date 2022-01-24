В Одесі вчителька, яка била учня під час уроку, звільнилася з роботи (відео)

У школі педагога не виправдовують.
Вчителька одеської початкової школи №95, яка била учня на уроці, звільнилася з роботи. У поліції розглядатимуть справу.
Про це повідомила керівниця департаменту освіти й науки Одеської міської ради Олена Буйневич.
Зі слів чиновниці, школа подала заяви до департаменту освіти, поліції та служби у справах дітей. Вчителька звільнилася одразу, але справу розглядатимуть.
"Дуже добре, що діти, які це зняли, звернулися до іншого працівника освіти, до соціального педагога, яка розповіла директорові", - зазначила Буйневич.
У школі цей інцидент коментують неохоче. Кажуть, учень неодноразово порушував дисципліну і на інших уроках, пише місцеве видання УСИ.
“Порушення дисципліни справді було. Але я ще раз наголошую, що б не відбувалося, як би не відбувалося, вчитель у жодному разі не має права бити учня. Це приниження гідності і взагалі це передбачено законом. Вчительку вже звільнили. Наразі справою займаються правоохоронні органи", – повідомила директор школи Лариса Асманська.
Водночас стало відомо, що вчителька побила учня не лінійкою, а пластиковою пляшкою, якою він бавився під час уроку.
Нагадаємо, в Дніпрі мати шестикласника разом зі старшим сином побили педагогиню ногами просто на очах дітей.
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