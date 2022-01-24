"Дивись, щоб я тебе не забила": в Одесі вчителька відлупцювала школяра

Неприємний інцидент трапився під час уроку.
В одеській школі стався інцидент під час уроку. Вчителька не стрималася та лінійкою побила учня.
Відео зняли однокласники, після чого його оприлюднив місцевий телеграм-канал "Одеса-Інфо". Відео можна подивитися тут.
Автори публікації стверджують, що неприємний інцидент трапився в школі №92 на вулиці Бочарова.
На кадрах чітко видно, як під час уроку педагогиня підходить до школяра, хапає лінійку з парти і починає бити його.
При цьому хлопчик закривається рукою від ударів.
"У чому справа? Дивись, щоб я тебе не забила", - сказала вчителька дитині. Інші школярі почати запитувати вчительку, навіщо вона б'є хлопчика.
У Мережі користувачі почали обурюватися:
- Чому деякі викладачі нормально можуть вирішити будь-який конфлікт і взагалі не хочеться їм заважати проводити урок, а інші ні?
- Одним словом - педагог
- Методи радянського виховання
- Батьки не виховують дітей - ось і результат
Нагадаємо, у Харкові в одній зі шкіл під час святкування дівчинці не дали шматка торта і виставили на посміховисько посеред класу.
А в Дніпрі мати шестикласника разом зі старшим сином побили педагогиню ногами просто на очах дітей.
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