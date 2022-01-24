"Дивись, щоб я тебе не забила": в Одесі вчителька відлупцювала школяра

"Дивись, щоб я тебе не забила": в Одесі вчителька відлупцювала школяра

Неприємний інцидент трапився під час уроку.

В одеській школі стався інцидент під час уроку. Вчителька не стрималася та лінійкою побила учня.

Відео зняли однокласники, після чого його оприлюднив місцевий телеграм-канал "Одеса-Інфо". Відео можна подивитися тут.

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Автори публікації стверджують, що неприємний інцидент трапився в школі №92 на вулиці Бочарова.

На кадрах чітко видно, як під час уроку педагогиня підходить до школяра, хапає лінійку з парти і починає бити його.

При цьому хлопчик закривається рукою від ударів.

"У чому справа? Дивись, щоб я тебе не забила", - сказала вчителька дитині. Інші школярі почати запитувати вчительку, навіщо вона б'є хлопчика.

У Мережі користувачі почали обурюватися:

Чому деякі викладачі нормально можуть вирішити будь-який конфлікт і взагалі не хочеться їм заважати проводити урок, а інші ні?

Одним словом - педагог

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Нагадаємо, у Харкові в одній зі шкіл під час святкування дівчинці не дали шматка торта і виставили на посміховисько посеред класу.

А в Дніпрі мати шестикласника разом зі старшим сином побили педагогиню ногами просто на очах дітей.

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