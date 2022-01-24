"Смотри, чтобы я тебя не убила": в Одессе учительница избила школьника

"Смотри, чтобы я тебя не убила": в Одессе учительница избила школьника

Неприятный инцидент произошел во время урока.

В одесской школе произошел инцидент на уроке. Учительница не удержалась и линейкой избила ученика.

Видео сняли одноклассники, после чего его обнародовал местный Телеграмм-канал "Одесса-Инфо". Видео можно посмотреть здесь.

Также читайте Буллинг в школе: в Херсонской области школьник плевал в детей и игнорировал учителей

Авторы публикации утверждают, что неприятный инцидент произошел в школе №92 на улице Бочарова.

На кадрах четко видно, как во время урока педагог подходит к школьнику, хватает линейку с парты и начинает бить его.

При этом мальчик закрывается рукой от ударов.

"В чем дело? Смотри, чтобы я тебя не убила", – сказала учительница ребенку. Остальные школьники начать спрашивать учительницу, зачем она бьет мальчика.

В Сети пользователи начали возмущаться:

Почему некоторые преподаватели могут разрешить любой конфликт и вообще не хочется им мешать проводить урок, а другие нет?

Одним словом – педагог

Методы советского воспитания

Родители не воспитывают детей – вот и результат

Учительский буллинг: имеют ли право дети фиксировать преподавателя на аудио или видео

Напомним, в Харькове в одной из школ во время празднования девочке не дали кусок торта и выставили на посмешище посреди класса.

А в Днепре мать шестиклассника вместе со старшим сыном избили педагога ногами прямо на глазах детей.

Читайте также: