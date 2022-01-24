Дом лучшего бомбардира "Реала" ограбили, когда играл матч Ла Лиги

Подобное случается уже не в первый раз.

Еще надолго останется в памяти вечера воскресенья, 23 января, для футболиста мадридского " Реала " — Карима Бензема.

Как сообщает 20Minutos, здание 34-летнего нападавшего ограбили во время матча 22-го тура Чемпионата Испании против "Эльче".

Отмечается, злоумышленники ворвались в дом, зная, что в нем никого не было. На частную территорию они зашли через сад, сумма ущерба пока неизвестна. Подобная ситуация произошла с французом не впервые, ведь в феврале 2019-го Бензема стал жертвой грабителей, когда "обчистили" его дом во время поединка Эль Класико с "Барселоной".

Интересно, что ограбление – не единственное негативное событие для Бензема в тот вечер. Опытный форвард в игре с "Эльче" умудрился впервые за время выступлений в футболке Королевского клуба не забить пенальти, а сама встреча завершилась со счетом 2:2. Уступая с разницей в два гола, мадридцы только на последних минутах ушли от поражения.

Сам матч на "Сантьяго Бернабеу" француз доиграть так и не сумел из-за мышечного дискомфорта, в результате чего его заменили уже на 58-й минуте;

В этом сезоне на счету Бензема 28 матчей во всех турнирах, 24 забитых гола и девять результативных передач.

Добавим, недавно "Реал" прошел в четвертьфинал Кубка Испании, выбив именно "Эльче". В той игре на воротах "сливочных" стоял украинец Андрей Лунин.