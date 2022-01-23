"Реал" на последних секундах вырвал ничью в матче с аутсайдером Ла Лиги

"Реал" на последних секундах вырвал ничью в матче с аутсайдером Ла Лиги

"Сливочные" отыгрались в конце встречи.

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Эльче" – 2:2 .

На 33-й минуте арбирт назначил пенальти в ворота гостей, но Карим Бензем не смог его реализовать. В конце первой половины встречи Лукас Бойе неожиданно вывел "Эльче" вперед.

На 76-й минуте Пере Милья удвоил преимущество гостей. Хозяева сократили отставание в счете на 82-й минуте – Лука Модрич реализовал 11-метровый удар. Точным ударом спас "Реал" от поражения Эдер Милитао в компенсированное время.

Украинский вратарь "бланкос" Андрей Лунин весь матч провел на скамье запасных – в рамку ворот вернулся Тибо Куртуа.

"Реал" продолжает лидировать в Ла Лиге, опережая "Севилью" на четыре очка.

"Эльче" 23 очка и находится на 15 позиции.

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