"Специя" с Коваленко выиграла третий матч подряд и отдалилась от зоны вылета Серии А

Команда украинца обыграла "Сампдорию".
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Специя" на домашнем поле минимально победила "Сампдорию" – 1:0.
Единственный гол поединка забил на 69-й минуте Даниэле Верде.
Гости доигрывали встречу в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Альбин Экдаль.
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко вышел на поле в стартовом составе. На 64-й минуте хавбек был заменен.
- "Специя" поднялась на 14 место в Серии А. "Сампдория" идет на 16-й позиции.
- В следующем туре, который состоится 6 февраля, "Специя" сыграет против "Салернитаны", а "Сампдория" примет "Сассуоло".
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