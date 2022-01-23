"Специя" с Коваленко выиграла третий матч подряд и отдалилась от зоны вылета Серии А

"Специя" с Коваленко выиграла третий матч подряд и отдалилась от зоны вылета Серии А

Команда украинца обыграла "Сампдорию".

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Специя" на домашнем поле минимально победила "Сампдорию" – 1:0 .

Единственный гол поединка забил на 69-й минуте Даниэле Верде.

Гости доигрывали встречу в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Альбин Экдаль.

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко вышел на поле в стартовом составе. На 64-й минуте хавбек был заменен.

"Специя" поднялась на 14 место в Серии А. "Сампдория" идет на 16-й позиции.

В следующем туре, который состоится 6 февраля, "Специя" сыграет против "Салернитаны", а "Сампдория" примет "Сассуоло".

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