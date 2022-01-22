"Дженоа" набрала первое очко в Серии А без Шевченко

"Дженоа" набрала первое очко в Серии А без Шевченко

Команда под руководством нового тренера сыграла вничью с "Удинезе".

В рамках 23-го тура Серии А "Дженоа" на домашнем поле сыграла в ничью с "Удинезе" – 0:0 .

"Удинезе" не помогло даже удаление Камбяссо на 79 минуте, поскольку "грифонам" удалось отстоять ничейный результат в меньшинстве.

На днях "Дженоа" возглавил немец Александер Блессин, сменивший в должности Андрея Шевченко.

Сейчас "Дженоа" занимает 19 место турнирной таблицы Серии А с 13 очками. Меньше только у "Салернитаны" – 10 баллов.

"Удинезе" с 24 очками размещается на 14 позиции.

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