"Дженоа" набрала перше очко у Серії А без Шевченка

"Дженоа" набрала перше очко у Серії А без Шевченка

Команда під керівництвом нового тренера зіграла внічию з "Удінезе".

В рамках 23-го туру Серії А "Дженоа" на домашньому полі зіграла в нічию з "Удінезе" - 0:0 .

"Удінезе" не допомогло навіть вилучення Камб'яссо на 79 хвилині, оскільки "грифонам" вдалося відстояти нічийний результат у меншості.

Днями "Дженоа" очолив німець Александер Блессін, який змінив на посаді Андрія Шевченка.

Наразі "Дженоа" посідає 19-те місце турнірної таблиці Серії А з 13 очками. Менше тільки у "Салернітани" - 10 балів.

"Удінезе" з 24 очками розташовується на 14 позиції.

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