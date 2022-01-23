Вторжение России: Румыния готовится к приему беженцев из Украины

В то же время в Румынии выразили сомнение, что РФ все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.
Власти Румынии готовятся к приему беженцев из Украины в случае российского вторжения.
Об этом сказал министр обороны страны Василе Дынку, передает Digi24.
Министр отметил, что Румыния не будет вступать в войну, но должна быть готова к последствиям возможного конфликта между Россией и Украиной.
"При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ожидаем ее. Мы сейчас готовимся оказывать помощь беженцам (из Украины — ред.). Это гуманитарная обязанность", — заявил Динку.
В то же время румынский министр выразил сомнение, что РФ все же отважится на полномасштабное вторжение в Украину.
"Мы не можем точно сказать, будет ли война там, в Украине, потому что, если бы они (россияне — Ред.) это сделали, расходы для России были бы очень высокими", — сказал он.
Ранее в МИДе Британии заявили, что РФ пытается привести к власти в Киеве Евгения Мураева.
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