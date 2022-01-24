Японія закликала своїх громадян виїхати з України

Японія закликала своїх громадян виїхати з України

Японцям рекомендують утриматися від відвідин України та скасувати заплановані поїздки.

Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну.

Про це інформує NHK.

Влада Японії на тлі інформації про загрозу російського вторгнення підвищила рівень "інформації про небезпеку" в Україні до третього рівня. Таким чином, від 24 січня японцям рекомендують утриматися від відвідин України.

"Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановані поїздки та закликаємо всіх японців, які перебувають в Україні, покинути країну, поки комерційні літаки перебувають в експлуатації", — йдеться в повідомленні.

За даними МЗС Японії, станом на грудень 2021 року в Україні проживало близько 250 японців.

Нагадаємо, що чимало країн вивозять своїх дипломатів з України.

Так, МЗС Німеччини дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України, їм оплатять квитки.

Велика Британія, Сполучені Штати та Австралія заявили, що вивозять родини своїх дипломатів з України.