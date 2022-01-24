Япония призвала своих граждан покинуть Украину

Японцам рекомендуют воздержаться от посещения Украины и отменить запланированные поездки.

Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину.

Об этом информирует NHK.

Власти Японии на фоне информации об угрозе российского вторжения повысили уровень "информации об опасности" в Украине до третьего уровня. Таким образом, с 24 января японцам рекомендуют воздержаться от посещения Украины.

"Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированные поездки и призываем всех находящихся в Украине японцев покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", — говорится в сообщении.

По данным МИД Японии, на декабрь 2021 года в Украине проживало около 250 японцев.

Напомним, что многие страны вывозят своих дипломатов из Украины.

Так, МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать из Украины, им оплатят билеты.

Великобритания, Соединенные Штаты и Австралия заявили, что вывозят семьи своих дипломатов из Украины.