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Відомий український співак уперше заявив про досвід сексу втрьох

Відомий український співак уперше заявив про досвід сексу втрьох

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Галич поділився враженнями від такого експерименту.

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич поділився пікантними подробицями особистого життя.

Доволі відвертий у своїх висловлювання артист зізнався, що колись мав секс утрьох. Галич не став вдаватися в подробиці та не розсекретив, за яких обставин це сталося. Однак сказав, що такий експеримент у сексі був напрочуд вдалим і йому все сподобалося.

"Звичайно, був. Ну як може не подобатися секс? Так, сподобалося", - відверто заявив Женя Галич у коментарі "Люкс ФМ".

Женя Галич. Фото: Дмитро Коміссаренко / ©
Женя Галич. Фото: Дмитро Коміссаренко

Водночас зірка рок-гурту не зупинився на цьому й пригадав про ще одне цікаве побачення. За словами Жені, так сталося, що воно було одразу з двома дівчатами. Свого часу претендентки на серце холостяка перебрали з алкоголем, коли він був тверезим. Тож у результаті, як каже Галич, йому було некомфортно проводити з ними час і він просто відвіз їх додому.

"У мене було побачення з двома дівчатами одночасно. Це було побачення, яке вони "виграли". Так сталося…Вони сильно напилися, а я не п'ю. Вони мені постійно щось розповідали, що тверезому важко сприймати. Було дуже незручно", - приголомшив співак.

Нагадаємо, нещодавно співак Женя Галич розсекретив свої приголомшливі заробітки під час війни та зізнався, що йому приносить такі великі гроші щомісяця.

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