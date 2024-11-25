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Известный украинский певец впервые заявил об опыте секса втроем

Известный украинский певец впервые заявил об опыте секса втроем

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Галич поделился впечатлениями от такого эксперимента.

Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич поделился пикантными подробностями личной жизни.

Довольно откровенный в своих высказываниях артист признался, что когда-то имел секс втроем. Галич не стал вдаваться в подробности и не рассекретил, при каких обстоятельствах это произошло. Однако сказал, что такой эксперимент в сексе был удачным и ему все понравилось.

"Конечно был. Ну как может не нравиться секс? Да, понравилось", – откровенно заявил Женя Галич в комментарии "Люкс ФМ".

Женя Галич. Фото: Дмитрий Комиссаренко / ©
Женя Галич. Фото: Дмитрий Комиссаренко

В то же время звезда рок-группы не остановился на этом и вспомнил еще одно интересное свидание. По словам Жени, так получилось, что оно было сразу с двумя девушками. В свое время претендентки на сердце холостяка перебрали с алкоголем, когда он был трезв. Так что в результате, как говорит Галич, ему было некомфортно проводить с ними время и он просто отвез их домой.

"У меня было свидание с двумя девушками одновременно. Это было свидание, которое они "выиграли". Так случилось… Они сильно напились, а я не пью. Они мне постоянно что-то рассказывали, что трезвому трудно воспринимать. Было очень неудобно", – ошеломил певец.

Напомним, недавно певец Женя Галич рассекретил свои потрясающие заработки во время войны и признался, что ему ежемесячно приносит такие большие деньги.

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