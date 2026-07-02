Відомий український співак через пів року після болісного розриву зізнався, чи вільне його серце

Wellboy / © Тарасова Аліна

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Український співак Антон Вельбой, більш відомий як Wellboy, розкрив подробиці особистого життя.

Як стало відомо ще торік, його попередній роман із дівчиною Яною Савченко закінчився болісним розривом. Пара була разом декілька років, але не склалося. Тоді причин Антон не став розкривати, але натякав, що він «не був найкращим у стосунках». Після того музикант на деякий час зник з публічних радарів, і став жити на два міста — Київ і Одесу.

На проєкті «Наодинці з Гламуром» Wellboy поділився, що його сімейний статус не змінився. Зараз він холостяк і говорить, що почувається у цьому комфортно.

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«Я не закоханий. У мене все спокійно. Стараюсь не сумувати. Якщо сумно, змінюю локації», — зізнався артист у розмові з Анною Севастьяновою.

Wellboy / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Водночас Вельбой не приховує, що став доволі обачним з новими романами. І все через нещодавній резонансний скандал його колеги Олени Тополі, яка стала жертвою шантажу після зливу її інтиму з молодиком. Дивлячись на цей прикрий інцидент, Wellboy говорить, що не квапиться з новим коханням.

«Я боюсь. Після скандалу з Alyosha, у мене така параноя, такий накрут. Але думаю, що нічого не хочу, мені так спокійно. Не хочу вляпуватися в кохання», — додав зірка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Син Цибульської ВПЕРШЕ коментує схожість з ДЗІДЗЬО, а Wellboy БОЇТЬСЯ заводити стосунки

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