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Віра Брежнєва топлес у самих лише трусиках попозувала перед дзеркалом

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Віра Брежнєва топлес у самих лише трусиках попозувала перед дзеркалом

Віра Брежнєва у купальнику / instagram.com/ververa

Артистка поділилася пікантною світлиною.

Співачка Віра Брежнєва час від часу тішить фанів відвертими фото.

Та цього разу виконавиця не на жарт розбурхала уяву своїх підписників. Так, у сторіз на сторінці в Instagram Віра опублікувала фото, на якому топлес у самих лише леопардових трусиках позує перед дзеркалом.

Пікантні місця співачка прикрила рукою, а також написом "сensored".

Віра Брежнєва топлес / © instagram.com/ververa
Віра Брежнєва топлес / instagram.com/ververa

Цілком ймовірно, що знаменитість збиралася на пляж, а коли одягала купальник, то вирішила зробити знімок.  Або ж Віра полюбляє засмагати топлес.

До слова, нещодавно виконавиця їздила відпочивати на Мальдіви.

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