Віра Брежнєва топлес у самих лише трусиках попозувала перед дзеркалом

Віра Брежнєва топлес у самих лише трусиках попозувала перед дзеркалом

Артистка поділилася пікантною світлиною.

Співачка Віра Брежнєва час від часу тішить фанів відвертими фото.

Та цього разу виконавиця не на жарт розбурхала уяву своїх підписників. Так, у сторіз на сторінці в Instagram Віра опублікувала фото, на якому топлес у самих лише леопардових трусиках позує перед дзеркалом.

Пікантні місця співачка прикрила рукою, а також написом "сensored".

Віра Брежнєва топлес / instagram.com/ververa

Цілком ймовірно, що знаменитість збиралася на пляж, а коли одягала купальник, то вирішила зробити знімок. Або ж Віра полюбляє засмагати топлес.

До слова, нещодавно виконавиця їздила відпочивати на Мальдіви.

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