Warner Bros. оприлюднила видовищний трейлер четвертої частини "Матриці"

У картині фани побачать вже добре знайомих героїв.

Сьогодні компанія Warner Bros. випустила довгоочікуваний трейлер четвертої частини франшизи "Матриця", яка на широкі екрани вийде під назвою "Матриця: Воскресіння".

Судячи з відео, вона буде не менш видовищною, ніж попередні три частини. У стрічці шанувальники побачать вже добре відомих героїв Трініті у виконанні Керрі-Енн Мосс і Нео, якого зіграв Кіану Рівз. Також будуть і нові герої, ролі яких дісталися Нілу Патріку Гаррісу, Пріянкі Чопрі, Крістіні Річчі, Джаді Пінкетт Сміт.

Зазначимо, що на відміну від трьох попередніх фільмів, кожен з яких був зрежисований і написаний дуетом Вачовскі і спродюсований Джоелем Сильвером, четверта стрічка була створена лише Ланою Вачовскі.

Творці стрічки подробиці сюжетної лінії тримають у таємниці. Однак з трейлеру стає зрозуміло, що герої Рівза та Мосс забувають, що з ними було раніше. Зокрема те, що у третій частині вони загинули.

Прем'єра картини у кінотеатрах і на платформі HBO Max запланована на 22 грудня цього року.

Нагадаємо, днями творці "Матриці" запустили інтерактивні тизери з пігулками на вибір та у реальному часі.

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