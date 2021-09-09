Warner Bros. обнародовала зрелищный трейлер четвертой части "Матрицы"

В картине фаны увидят уже хорошо знакомых героев.

Сегодня компания Warner Bros. выпустила долгожданный трейлер четвертой части франшизы "Матрица", которая на широкие экраны выйдет под названием "Матрица: Воскрешение".

Судя по видео, она будет не менее зрелищной, чем предыдущие три части. В фильме поклонники увидят уже хорошо известных героев Тринити в исполнении Кэрри-Энн Мосс и Нео, которого сыграл Киану Ривз. Также будут и новые герои, роли которых достались Нилу Патрику Харрису, Приянке Чопре, Кристине Риччи, Джаде Пинкетт Смит.

Отметим, что в отличие от трех предыдущих фильмов, каждый из которых был срежиссирован и написан дуэтом Вачовски и спродюсированный Джоэлем Сильвером, четвертая лента была создана лишь Ланой Вачовски.

Создатели ленты подробности сюжетной линии держат в тайне. Однако из трейлера становится понятно, что герои Ривза и Мосс забывают, что с ними было раньше. В частности то, что в третьей части они погибли.

Премьера картины в кинотеатрах и на платформе HBO Max запланирована на 22 декабря этого года.

Напомним, на днях создатели "Матрицы" запустили интерактивные тизеры с таблетками на выбор и в реальном времени.

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