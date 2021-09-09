Камери автофіксації порушень ПДР: чи законні вони в Україні

Позивачі незадоволені, що штраф має платити власник авто, а не водій-порушник.

Камери автофіксації порушень на дорогах – законні чи не законні. Саме це взявся з'ясовувати сьогодні, 9 вересня, Конституційний суд України. Позивачі апелюють до того, що штрафи виписують на власника авто, хоча за кермом може бути інша людина, і вони запитують у суддів чи це законно.

Аргументи всіх сторін слухав Олександр Загородний. Про це йдеться 9 вересня у сюжеті ТСН.16:45.

Конституційний суд України. Суді у червоних мантіях уважно вислуховують аргументи позивачів. Вони говорять про презумпцію невинуватості. Не можна карати людину за правопорушення, якого вона не здійснювала. Адже камера знімає, а комп'ютер автоматично відправляє штраф власнику автомобіля, який може бути не за кермом.

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"Якщо на відео не видно хто вчинив це правопорушення, значить шукайте хто його вчинив", – сказав адвокат Артур Мартиросян.

В МВС посилаються на європейський досвід – там, кажуть, головне безпека на дорогах.

"Якщо власник транспортного засобу комусь надає свою автівку для того, щоб він нею користувався, він повинен відповідати за те, що ця особа не буде порушувати правила дорожнього руху. А якщо вона порушує, то власник може сказати: "Дорогенький, сплачуй штрафи", – зазначив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Позивачка до Конституційного суду Альона Забара не погоджується. Каже, штраф на її автівку виписали давно, повідомлення їй не прислали, тому вже неможливо шукати винуватця.

Судді уважно вислуховують усі аргументи і один за одним йдуть із зали. На чиєму боці правда вони з'ясовуватимуть вже за зачиненими дверима.

Новини України: КСУ з'ясовував, чи законно встановлювати камери автофіксації на дорогах

Нагадаємо, що КСУ може визнати незаконною роботу інспекторів з паркування.

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