В Україні камери автофіксацїі порушень ПДР можуть визнати незаконними

КСУ перевірить законність залучення до відповідальності власника авто, а не водія.

В Україні 9 вересня Конституційний Суд на черговому засіданні може визнати незаконною роботу камер автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.

Про це повідомляється на сайті суду.

Така ж участь може спіткати інспекторів з паркування.

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КСУ перевірить положення статті 14-2 КУпАП на невідповідність Конституції України та основним принципам права. Це зроблять через те, що відповідальність за порушення, які зафіксовані в автоматичному режимі, несе юридичний власник транспортного засобу, а не водій.

Суд розгляне скарги про неконституційність залучення до відповідальності власників ТЗ за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі, або інспекторами з паркування.

Нагадаємо, що раніше Велика палата Конституційного суду України змінила формат розгляду справ у разі порушення ПДР, зафіксовані в авторежимі.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустять ще 21 камеру автоматичної фіксації порушень ПДР.

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