Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На Буковині лелеки облаштували гніздо на голові пам'ятника

Автор
Олена Вус
Дата публікації
Перегляди
654

Пам'ятник встановлено радянському прикордоннику Миколі Щербині, який загинув у Другій світовій війні.

У селі Задубрівка, що на Буковині, лелеки обрали незвичне місце для облаштування своєї оселі. Гніздо птахи звили прямісінько на голові монумента. 

Про це повідомив журналіст Сергій Огородник.

"Спершу подумав, що це Ленін ховається у гнізді від декомунізації, але коли підійшов ближче, то виявилося, що то пам'ятник радянському прикордоннику Миколі Щербині, який загинув у Другій світовій війні в Задубрівці. Родом він, як виявилося, із Чернігівщини", - написав він на сторінці у Facebook.

Нагадаємо:

Приносять дітей та пророкують любов: цікаві факти про лелек

Приносять дітей та пророкують любов: цікаві факти про лелек
Наступна публікація