На Буковині лелеки облаштували гніздо на голові пам'ятника

Пам'ятник встановлено радянському прикордоннику Миколі Щербині, який загинув у Другій світовій війні.

У селі Задубрівка, що на Буковині, лелеки обрали незвичне місце для облаштування своєї оселі. Гніздо птахи звили прямісінько на голові монумента.

Про це повідомив журналіст Сергій Огородник.

"Спершу подумав, що це Ленін ховається у гнізді від декомунізації, але коли підійшов ближче, то виявилося, що то пам'ятник радянському прикордоннику Миколі Щербині, який загинув у Другій світовій війні в Задубрівці. Родом він, як виявилося, із Чернігівщини", - написав він на сторінці у Facebook.

Нагадаємо:

У Хмельницькій області лелека під час польоту влетів у хрест на куполі церкви. Після цього він впав на дах і перебував там доки місцеві жителі не викликали рятувальників.

на куполі церкви. Після цього він впав на дах і перебував там доки місцеві жителі не викликали рятувальників. А у Київській області місцеві жителі допомогли лелеці полагодити зруйноване гніздо. Птах не міг самостійно впоратися з ушкодженнями, але старанно намагався провести ремонт аварійної конструкції.

Приносять дітей та пророкують любов: цікаві факти про лелек

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання