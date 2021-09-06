alyona alyona про знайомство з батьками бойфренда: "Я мешкала у них"

У реперки склалися чудові стосунки з батьками її коханого Дениса.

Українська реперка alyona alyona, яка днями переїхала жити до бойфренда, ретельно приховує його особистість.

Однак артистка охоче розповідає про те, який її коханий. А цього разу навіть поділилася, як у неї склалися стосунки з батьками свого обранця. У програмі "Зірковий шлях" Альона пригадала знайомство з родичами бойфренда, якого звуть Денис:

"Я з його батьками познайомилася, певно, ще в перший місяць стосунків. Так вийшло, що йшов ремонт в його житлі, і вони приїхали допомагати. І там була я, і все. Я навіть їздила нещодавно писати музику до Запоріжжя, і мешкала у його батьків. Нормально. Якось ми так зійшлися, все так добре", - розповіла виконавиця.

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

Окрім того щаслива Альона зізналася, що від початку стосунків коханий усе своє називав їхнім спільним:

"Ось "ти до мене йдеш" – не "до мене", а "до нас". Це твоє. Якісь приходили друзі до нього, я була у нього, він говорив: "Так, це тут господиня, у неї запитайте, де що лежить". Він, можливо, саме цим мене так привернув до себе. Що він настільки довіряє і дозволяє мені робити все, що я хочу. І найголовніше, він мене приймає такою яка я є. А тепер мені вже хочеться для нього змінюватися, щось робити", - поділилася артистка.

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, вперше про свого коханого alyona alyona заговорила у лютому цього року. Реперка зізналася, що у 29 років по-справжньому закохалася. Артистка розповіла, що щаслива, почувається потрібною і може віддавати накопичене кохання просто так.

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

Коханого артистка досі тримає у таємниці, лише іноді показує фото з ним, на яких не видно його обличчя. Про нього відомо, що його звати Денис. Пізніше допитливі папараці з'ясували, хто ж цей загадковий викрадач серця зірки. Подейкують, що ним виявився тіктокер та репер-початківець, відомий під псевдонімом YOXDEN.

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