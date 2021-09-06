alyona alyona о знакомстве с родителями бойфренда: "Я жила у них"

У реперши сложились прекрасные отношения с родителями ее возлюбленного Дениса.

Украинская реперша alyona alyona, которая на днях переехала жить к бойфренду, тщательно скрывает его личность.

Однако артистка охотно рассказывает о том, какой ее любимый. А в этот раз даже поделилась, как у нее сложились отношения с родителями своего избранника. В программе "Звездный путь" Алена вспомнила знакомство с родственниками бойфренда, которого зовут Денис:

"Я с его родителями познакомилась, наверное, еще в 1-й месяц отношений. Так получилось, что шел ремонт в его жилище, и они приехали помогать. И там была я, и все. Я даже ездила недавно писать музыку в Запорожье, и жила у его родителей. Нормально. Как-то мы так сошлись, все так хорошо", — рассказала исполнительница.

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

Кроме того счастливая Алена призналась, что с начала отношений любимый все свое называл их общим:

"Вот "ты ко мне идешь" - не "ко мне", а "к нам". Это твое. Какие-то приходили друзья к нему, я была у него, он говорил: "Да, это здесь хозяйка, у нее спрашивайте, где что лежит". Он, возможно, именно этим меня так привлек к себе. Что он настолько доверяет и позволяет мне делать все, что я хочу. И самое главное, он меня принимает такой какая я есть. А теперь мне уже хочется для него меняться, что-то делать", — поделилась артистка.

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, впервые о своем любимом alyona alyona заговорила в феврале этого года. Реперша призналась, что в 29 лет по-настоящему влюбилась. Артистка рассказала, что счастлива, чувствует себя нужной и может отдавать накопленную любовь просто так.

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

Любимого артистка до сих пор держит в тайне, лишь иногда показывает фото с ним, на которых не видно его лицо. О нем известно, что его зовут Денис. Позже любознательные папарацци выяснили, кто же этот загадочный похититель сердца звезды. Говорят, что им оказался тиктокер и начинающий рэпер, известный под псевдонимом YOXDEN.

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