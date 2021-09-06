Ганнусю чекають на операцію і подальшу реабілітацію

Родина шукає кошти на оплату лікування.

Дронік Ганна одна з двійні, діти народилися недоношеними, а з часом лікарі поставили дівчинці діагноз: ДЦП, спастична диплегія, затримка психомовного розвитку, симптоматична епілепсія.

Все життя дитини сповнене випробуваннями, постійними лікарнями, дослідженнями реабілітаціями. Дитина досі самостійно не може навіть стояти, спазмовані м'язи не дають цієї можливості. Тож батьки зважились на відчайдушний крок - зібрали кошти на консультацію у лікарні Польщі про можливе оперативне втручання, яке дозволить розслабити м'язи і тоді реабілітація буде більш дієвою.

"Моїй доньці 8 років. За цей час було витрачено багато сил і коштів. Іноді опускалися руки, а іноді раділи найменшим досягненням. Але я, як мати, ніколи не залишала надії на те, що коли-небудь медицина зможе допомогти моїй донечці. Нещодавно ми дізналися, що в Польщі проводять операції (Селективна дорсальная різотомія). Завдяки цій операції Ганнуся зможе пересуватися самостійно. Лікар, у якого ми побували на консультації, вселив у нас надію", - каже мама дівчинки.

Операція призначена вже на листопад, а коштів у батьків ще обмаль. Потрібно зібрати майже 200 тисяч гривень "Для нашої сім'ї це велика сума. Тому ми звертаємося до вас за допомогою. Нам важлива кожна ваша гривня. Допоможіть Ганні встати на ніжки !!!", - просить мама Ганусі.

Реквізити для допомоги:

Картка ПриватБанку 5167 9856 6079 1450

Дронік СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання