Аннушка ждут на операцию и последующую реабилитацию

У родителей недостаточно средств, чтобы оплатить лечение

Дроник Анна одна из двойни, дети родились недоношенными, а со временем врачи поставили девочке диагноз: ДЦП, спастическая диплегия, задержка психоречевого развития, симптоматическая эпилепсия.

Вся жизнь ребенка полна испытаниями, постоянными больницами, исследованиями реабилитации. Ребенок до сих пор самостоятельно не может даже стоять, спазмированные мышцы не дают этой возможности. Поэтому родители решились на отчаянный шаг - собрали средства на консультацию в больнице Польши о возможном оперативном вмешательстве, которое позволит расслабить мышцы и тогда реабилитация будет более действенной.

"Моей дочери 8 лет. За это время было потрачено много сил и средств. Иногда опускались руки, а иногда радовались маленьким достижением. Но я, как мать, никогда не оставляла надежды на то, что когда-нибудь медицина сможет помочь моей дочери. Недавно мы узнали, что в Польше проводят операции (Селективная дорсальная ризотомия). Благодаря этой операции Анечка сможет передвигаться самостоятельно. Врач, у которого мы побывали на консультации, вселил в нас надежду ", - говорит мама девочки.

Операция назначена уже на ноябрь, а средств у родителей еще мало. Нужно собрать почти 200 000 гривен "Для нашей семьи это большая сумма. Поэтому мы обращаемся к вам за помощью. Нам важна каждая ваша гривна. Помогите Анне встать на ножки !!!", - просит мама Анечки.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка 5167 9856 6079 1450

Дроник СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

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