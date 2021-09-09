Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Рецепт грибного соусу

Рецепт грибного соусу

Credits

Грибний соус дуже вдало поєднується з м'ясом, картоплею та різними крупами, які ми готуємо на гарнір до основної страви.

Приготувати грибний соус нескладно, але він стане чудовим доповненням для повсякденного або, навіть, святкового столу. 

Інгредієнти:

  • свіжі гриби - 150 г
  • смалець або олія - 40 г
  • борошно - 40 г
  • подрібнена зелень петрушки - 1 ч. л.
  • сметана - 150 г
  • сік половини лимона
  • молотий чорний перець
  • сіль
  • бульйон - 500 мл

Приготування:

Гриби треба помити, почистити і порізати досить дрібно. Потім необхідно їх тушкувати у смальці або в олії. Коли з них трохи випарується вода, їх треба посипати борошном і трохи підрум'янити.

Залити гриби бульйоном, який має бути підігрітим, добре розмішати, щоб не було грудок, посолити та кип'ятити 8-10 хвилин, весь час помішувати. 

Після цього додати перець, сметану та сік лимона. 

Читайте також: Суп із білих грибів: детальний покроковий рецепт

Наступна публікація