Рецепт грибного соусу

Грибний соус дуже вдало поєднується з м'ясом, картоплею та різними крупами, які ми готуємо на гарнір до основної страви.
Приготувати грибний соус нескладно, але він стане чудовим доповненням для повсякденного або, навіть, святкового столу.
Інгредієнти:
- свіжі гриби - 150 г
- смалець або олія - 40 г
- борошно - 40 г
- подрібнена зелень петрушки - 1 ч. л.
- сметана - 150 г
- сік половини лимона
- молотий чорний перець
- сіль
- бульйон - 500 мл
Приготування:
Гриби треба помити, почистити і порізати досить дрібно. Потім необхідно їх тушкувати у смальці або в олії. Коли з них трохи випарується вода, їх треба посипати борошном і трохи підрум'янити.
Залити гриби бульйоном, який має бути підігрітим, добре розмішати, щоб не було грудок, посолити та кип'ятити 8-10 хвилин, весь час помішувати.
Після цього додати перець, сметану та сік лимона.
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