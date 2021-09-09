Рецепт грибного соусу

Грибний соус дуже вдало поєднується з м'ясом, картоплею та різними крупами, які ми готуємо на гарнір до основної страви.

Приготувати грибний соус нескладно, але він стане чудовим доповненням для повсякденного або, навіть, святкового столу.

Інгредієнти:

свіжі гриби - 150 г

смалець або олія - 40 г

борошно - 40 г

подрібнена зелень петрушки - 1 ч. л.

сметана - 150 г

сік половини лимона

молотий чорний перець

сіль

бульйон - 500 мл

Приготування:

Гриби треба помити, почистити і порізати досить дрібно. Потім необхідно їх тушкувати у смальці або в олії. Коли з них трохи випарується вода, їх треба посипати борошном і трохи підрум'янити.

Залити гриби бульйоном, який має бути підігрітим, добре розмішати, щоб не було грудок, посолити та кип'ятити 8-10 хвилин, весь час помішувати.

Після цього додати перець, сметану та сік лимона.

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