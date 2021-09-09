Рецепт грибного соуса

Грибной соус очень удачно сочетается мясом, картофелем и различными крупами, которые мы готовим на гарнир к основному блюду.

Приготовить грибной соус не сложно, но он станет прекрасным дополнением для повседневной или даже праздничного стола.

Ингредиенты:

свежие грибы — 150 г

смалец или масло — 40 г

мука — 40 г

измельченная зелень петрушки — 1 ч. л.

сметана — 150 г

сок половины лимона

молотый черный перец

соль

бульон — 500 мл

Приготовление:

Грибы надо помыть, почистить и порезать достаточно мелко. Затем необходимо их тушить в жире или в масле. Когда из них немного испарится вода, их надо посыпать мукой и немного подрумянить.

Залить грибы бульоном, который должен быть подогретым, хорошо размешать, чтобы не было комков, посолить и кипятить 8-10 минут, все время помешивать.

После этого добавить перец, сметану и сок лимона.

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