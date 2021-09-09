Рецепт грибного соуса

Грибной соус очень удачно сочетается мясом, картофелем и различными крупами, которые мы готовим на гарнир к основному блюду.
Приготовить грибной соус не сложно, но он станет прекрасным дополнением для повседневной или даже праздничного стола.
Ингредиенты:
- свежие грибы — 150 г
- смалец или масло — 40 г
- мука — 40 г
- измельченная зелень петрушки — 1 ч. л.
- сметана — 150 г
- сок половины лимона
- молотый черный перец
- соль
- бульон — 500 мл
Приготовление:
Грибы надо помыть, почистить и порезать достаточно мелко. Затем необходимо их тушить в жире или в масле. Когда из них немного испарится вода, их надо посыпать мукой и немного подрумянить.
Залить грибы бульоном, который должен быть подогретым, хорошо размешать, чтобы не было комков, посолить и кипятить 8-10 минут, все время помешивать.
После этого добавить перец, сметану и сок лимона.
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