Суп из белых грибов: подробный пошаговый рецепт

Блогер Елена Крутогрудова делится с нами рецептом ароматного супа из белых грибов.

Белый гриб — деликатес, грибной король, рецептов с которым в мировой и украинской кухне существует великое множество. Но самый вкусный с ним — насыщенный и питательный суп.

Ингредиенты на 5-литровую кастрюлю:

500 г свежих грибов

150 г сухих грибов

3 средних картофелины

2 моркови

2 луковицы

петрушка, соль и перец

Способ приготовления

Суп из белых грибов (14 фото)

Сухие грибы слегка промойте, чтобы на них не осталось песка. Замочите на ночь или несколько часов в воде, чтобы они впитали ее и увеличились в объеме. Нарежьте их полосками и поставьте в кастрюле на плиту на маленький огонь. Отваривайте до мягкости примерно 40 минут.

Свежие белые грибы (если у вас их купить нельзя, возьмите любые лесные) очистите, осторожно протрите салфеткой или промойте под проточной водой, стараясь это делать так, чтобы гриб, имеющий губчатую структуру, не впитал воду.

Нарежьте острым ножом тонкими дольками.

Обжарьте грибы на сковородке на среднем огне. Нарежьте кубиками морковь.

Добавьте нарезанные грибы в кастрюлю к сухим грибам. Если вы будете готовить суп сейчас без свежих боровиков, увеличьте нужную порцию сухих в два раза. Нарежьте лук. Обжарьте овощи на среднем огне до уверенного золотистого цвета. Добавьте зажарку в кастрюлю.

Нарежьте кубиками картофель. Добавьте в суп и варите до готовности. Когда картофель полностью разварится — соль и специи.

Перед подачей дайте грибной юшке отдохнуть 10 минут под крышкой. При подаче добавьте измельченную петрушку.

Приятного аппетита!

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