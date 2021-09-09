Що таке лубриканти і як ними користуватися

Що таке лубриканти і як ними користуватися

У наш час з'явилося стільки підручних засобів для сексуальних утіх, що необізнані споживачі часто плутаються в їхньому призначенні. Це ж стосується і різного виду лубрикантів, про призначення яких ітиметься в статті.

Лубриканти — що це?

Лубрикант — це інтимний крем-гель, призначення якого — зволоження. Логічно припустити, що цей гель використовують тоді, коли не вистачає природного змащення або в тих місцях, де змащення не виділяється, наприклад, під час анального сексу. Багато сучасних лубрикантів наділені функціями, які роблять їх корисними не тільки для зволоження, але і для поліпшення якості статевих взаємин. Лубриканти бувають і антисептичні, і збуджувальні, і з різними ароматами, і т.д.

Аргументи на користь лубрикантів

Часто, почувши пропозицію скористатися лубрикантом, дівчата ображаються або активно пручаються, аргументуючи тим, що, мовляв, і самі достатньо змащення виділяють. Навіщо нам всяка хімія? Але навіть якщо змащення і досить, лубрикант має багато різних функцій, за допомогою яких можна урізноманітнити сексуальне життя. Наприклад, як ви зробите масаж статевого члена вашого улюбленого без використання змащення. А у разі анального сексу воно і зовсім необхідне.

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Є ще одна крайність — використовувати як додаткове змащення сперму, слину, гліцерин, вазелін, олії і різні креми на олійній або спиртовій основі. Використання сперми загрожує вагітністю, слина швидко висихає. Решта речовини залишають плями на одязі, а також негативно впливають на мікрофлору піхви, а деякі з них руйнують латексну основу презерватива.

Для чого потрібні лубриканти:

збільшують і підтримують змащення статевих органів, тим самим полегшуючи перебіг статевого акту;

пом'якшують і зволожують шкіру і слизові, перешкоджаючи їх зношуванню;

полегшують ковзання презерватива;

необхідні за глибокого інтимного масажу, а також під час стимуляції за допомогою сексуальних іграшок;

обов'язково необхідні як змащення під час анального сексу;

полегшують введення статевого члена у разі ослабленої ерекції у чоловіка;

роблять секс більш комфортним у разі неприємних відчуттів у жінок і підвищеної чутливості слизової оболонки піхви;

деякі гелі мають антисептичну і навіть збуджувальну дію.

Плюси використання лубрикантів:

легко змиваються водою;

не залишають плям на одяг і постіль;

гіпоалергенні;

більше, ніж інші засоби, наближені за структурою до природних виділень піхви;

не впливають на бактеріальну флору піхви;

не шкодять латексу презерватива.

З чого роблять лубриканти

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Змащення бувають на водній і жировій основі. Водна основа має на увазі, що основним компонентом в складі є гліцерин або силікон. Такі лубриканти вважаються більш практичними.

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Увага! Під час використання презерватива потрібно користуватися тільки лубрикантами на водній основі.

Лубриканти на жировій основі виробляються на основі тваринних і рослинних жирів. Такі змащення використовують тільки для тіла.

Які бувають види лубрикантів

Лубриканти бувають зі смаком і запахом і без смаку і запаху, різні за функціональними можливостями:

знеболювальні

збуджувальні

смакові

зволожувальні

протизапальні

комбіновані і т.д.

Сучасні змащення також мають свою спеціалізацію.

Анальні лубриканти

Як переконують виробники, вони розроблені з урахуванням специфіки анального сексу. Знеболюють, дезінфікують, зволожують, дезодорують. Як правило, робляться на основі ефірних олій і екстрактів рослин.

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Увага! Купуючи лубрикант на основі ефірних олій або з екстрактом рослин, важливо зробити пробу, щоб виключити ризик алергічних реакцій. Для цього нанесіть лубрикант на ділянку шкіри і поспостерігайте за реакцією протягом пів години.

Антисептичні лубриканти

До їхнього складу входять ноноксинол і мірамістин, що захищають від венеричних захворювань. Такі змащення більш щільні, забезпечують більш легке ковзання, знімають роздратування і сприяють загоєнню ранок і мікротріщин.

Ароматизовані лубриканти

Це змащення з ароматами фруктів і рослин.

Смакові лубриканти

Змащення для орального сексу. Це желеподібні лосьйони і гелі зі смаком фруктів і ягід, а також інших рослин.

Пролонгатори

Використовуються для продовження статевого акту. Знижують чутливість нервових закінчень на голівці статевого члена, водночас не зменшуючи гостроти відчуттів. Можуть бути у вигляді крему, гелю, спрею. До їхнього складу можуть входити антисептики, протизаплідні компоненти і т.д.

Протизаплідні лубриканти (ПРОТЕКТА)

Містять сперміциди і антисептики. Якщо застосовувати з презервативом, знижують ризик розриву і тим самим слугують додатковим захистом.

Лубриканти на основі лікарських рослин і вітамінів

Рекомендуються за особливої чутливості слизових, оскільки містять екстракти лікарських рослин алое вера, женьшеню, ромашки. Запобігають ризику алергічних реакцій, сприяють загоєнню мікротріщин і натертостей.

Де продаються лубриканти

Щоб уникнути підробок, лубрикант слід купувати в аптеці або в секс-шопі. Крім того, намагайтеся не купувати дешеві змащення.

Авдотья Разгуляєва

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