Що таке лубриканти і як ними користуватися

У наш час з'явилося стільки підручних засобів для сексуальних утіх, що необізнані споживачі часто плутаються в їхньому призначенні. Це ж стосується і різного виду лубрикантів, про призначення яких ітиметься в статті.
Лубриканти — що це?
Лубрикант — це інтимний крем-гель, призначення якого — зволоження. Логічно припустити, що цей гель використовують тоді, коли не вистачає природного змащення або в тих місцях, де змащення не виділяється, наприклад, під час анального сексу. Багато сучасних лубрикантів наділені функціями, які роблять їх корисними не тільки для зволоження, але і для поліпшення якості статевих взаємин. Лубриканти бувають і антисептичні, і збуджувальні, і з різними ароматами, і т.д.
Аргументи на користь лубрикантів
Часто, почувши пропозицію скористатися лубрикантом, дівчата ображаються або активно пручаються, аргументуючи тим, що, мовляв, і самі достатньо змащення виділяють. Навіщо нам всяка хімія? Але навіть якщо змащення і досить, лубрикант має багато різних функцій, за допомогою яких можна урізноманітнити сексуальне життя. Наприклад, як ви зробите масаж статевого члена вашого улюбленого без використання змащення. А у разі анального сексу воно і зовсім необхідне.
Є ще одна крайність — використовувати як додаткове змащення сперму, слину, гліцерин, вазелін, олії і різні креми на олійній або спиртовій основі. Використання сперми загрожує вагітністю, слина швидко висихає. Решта речовини залишають плями на одязі, а також негативно впливають на мікрофлору піхви, а деякі з них руйнують латексну основу презерватива.
Для чого потрібні лубриканти:
- збільшують і підтримують змащення статевих органів, тим самим полегшуючи перебіг статевого акту;
- пом'якшують і зволожують шкіру і слизові, перешкоджаючи їх зношуванню;
- полегшують ковзання презерватива;
- необхідні за глибокого інтимного масажу, а також під час стимуляції за допомогою сексуальних іграшок;
- обов'язково необхідні як змащення під час анального сексу;
- полегшують введення статевого члена у разі ослабленої ерекції у чоловіка;
- роблять секс більш комфортним у разі неприємних відчуттів у жінок і підвищеної чутливості слизової оболонки піхви;
- деякі гелі мають антисептичну і навіть збуджувальну дію.
Плюси використання лубрикантів:
- легко змиваються водою;
- не залишають плям на одяг і постіль;
- гіпоалергенні;
- більше, ніж інші засоби, наближені за структурою до природних виділень піхви;
- не впливають на бактеріальну флору піхви;
- не шкодять латексу презерватива.
З чого роблять лубриканти
Змащення бувають на водній і жировій основі. Водна основа має на увазі, що основним компонентом в складі є гліцерин або силікон. Такі лубриканти вважаються більш практичними.
Увага! Під час використання презерватива потрібно користуватися тільки лубрикантами на водній основі.
Лубриканти на жировій основі виробляються на основі тваринних і рослинних жирів. Такі змащення використовують тільки для тіла.
Які бувають види лубрикантів
Лубриканти бувають зі смаком і запахом і без смаку і запаху, різні за функціональними можливостями:
- знеболювальні
- збуджувальні
- смакові
- зволожувальні
- протизапальні
- комбіновані і т.д.
Сучасні змащення також мають свою спеціалізацію.
Анальні лубриканти
Як переконують виробники, вони розроблені з урахуванням специфіки анального сексу. Знеболюють, дезінфікують, зволожують, дезодорують. Як правило, робляться на основі ефірних олій і екстрактів рослин.
Увага! Купуючи лубрикант на основі ефірних олій або з екстрактом рослин, важливо зробити пробу, щоб виключити ризик алергічних реакцій. Для цього нанесіть лубрикант на ділянку шкіри і поспостерігайте за реакцією протягом пів години.
Антисептичні лубриканти
До їхнього складу входять ноноксинол і мірамістин, що захищають від венеричних захворювань. Такі змащення більш щільні, забезпечують більш легке ковзання, знімають роздратування і сприяють загоєнню ранок і мікротріщин.
Ароматизовані лубриканти
Це змащення з ароматами фруктів і рослин.
Смакові лубриканти
Змащення для орального сексу. Це желеподібні лосьйони і гелі зі смаком фруктів і ягід, а також інших рослин.
Пролонгатори
Використовуються для продовження статевого акту. Знижують чутливість нервових закінчень на голівці статевого члена, водночас не зменшуючи гостроти відчуттів. Можуть бути у вигляді крему, гелю, спрею. До їхнього складу можуть входити антисептики, протизаплідні компоненти і т.д.
Протизаплідні лубриканти (ПРОТЕКТА)
Містять сперміциди і антисептики. Якщо застосовувати з презервативом, знижують ризик розриву і тим самим слугують додатковим захистом.
Лубриканти на основі лікарських рослин і вітамінів
Рекомендуються за особливої чутливості слизових, оскільки містять екстракти лікарських рослин алое вера, женьшеню, ромашки. Запобігають ризику алергічних реакцій, сприяють загоєнню мікротріщин і натертостей.
Де продаються лубриканти
Щоб уникнути підробок, лубрикант слід купувати в аптеці або в секс-шопі. Крім того, намагайтеся не купувати дешеві змащення.
Авдотья Разгуляєва