Господиня встигла вийти за кілька хвилин до аварії: у Дніпрі вантажівка розтрощила приватний будинок

Водій забув поставити автомобіль на ручне гальмо.
Руйнівна аварія у Дніпрі: вантажівка розтрощила приватний будинок. І все через те, що водій не поставив її на ручне гальмо.
Про це йдеться 9 вересня у сюжеті ТСН.16:45.
Машина приїхала, аби вивезти сміття зі звалища негабаритних відходів у приватному секторі. Свідки бачили, як водій припаркував вантажівку на схилі, вийшов з кабіни, і ваговоз покотився униз. Таким чином вантажівка здолала понад півтори сотні метрів і влетіла у приватне обійстя.
"Машина їхала сама без водія, а водій за машиною біг. Він на ручник її не поставив. Гуркіт був! Пів будинку завалило", — розповідає продавчиня розташованого поруч кіоску.
Авто розтрощило паркан, знесло частину стіни та в'їхало усередину двоповерхового житла. Лише дивом ніхто не постраждав. Жінка, що була всередині, за кілька хвилин до аварії вийшла до розташованої поруч крамниці. Нині на місці працюють поліцейські.
Нагадаємо, що внаслідок ДТП у Полтавській області хлопець від удару "залетів" на капот машини.