"Євробачення-2022": відома дата фіналу Нацвідбору

Конкурс в Україні відбудеться за новими правилами.

Цього року Національний відбір на "Євробачення-2022" відбудеться за новими правилами.

Якщо раніше було два півфінали та фінал, то зараз лише фінал. Про це йдеться на офіційній сторінці міжнародного пісенного конкурсу в Україні в Instagram. Також оголошено дату. Так, артиста оберуть 12 лютого.

instagram.com/suspilne.eurovision

Крім того, відомо, що представляти Україну у Турині висловили бажання 284 заявників. Вже наступного тижня організатори оголосять повний список учасників, а до 24 січня буде оприлюднено перелік фіналістів. Їх буде 8, а не 12.

Нагадаємо, півфінали "Євробачення-2022" відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico.

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