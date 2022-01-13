"Евровидение-2022": известная дата финала Нацотбора

Конкурс в Украине состоится по новым правилам.

В этом году Национальный отбор на "Евровидение-2022" состоится по новым правилам.

Если раньше было два полуфинала и финал, то сейчас только финал. Об этом говорится на официальной странице международного песенного конкурса в Украине в Instagram. Также объявлена дата. Так, артиста выберут 12 февраля.

instagram.com/suspilne.eurovision

Кроме того, известно, что представлять Украину в Турине выразили желание 284 заявителя. Уже на следующей неделе организаторы объявят полный список участников, а к 24 января будет обнародован список финалистов. Их будет 8, а не 12.

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2022" состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico.

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