Запальний гурт Go_A відкрив фінал нацвідбору на "Євробачення-2022"

Колектив виконав композицію "Шум".

Щойно в Києві розпочався фінал Національного відбору на "Євробачення-2022".

А розпочав його своїм запальним та дивовижним виступом гурт Go_A з піснею "Шум". Так, колектив торік вже штурмував музичний конкурс з цією композицією та посів на "Євробаченні" п'яте місце.

Гурт Go_A виступив на нацвідборі / скріншот з відео

Катерина Павленко дивувала глядачів своїм потужним голосом. Також гурт вкотре продемонстрвував на сцені приголомшливе шоу.

Зазначимо, у фіналі нацвідбору за право поїхати на пісенний конкурс поборються вісім артистів: Barleben, CLOUDLESS, Michael Soul, ROXOLANA, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, WELLBOY.

Цьогоріч суддями нацвідбору стали співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін. Втім, і глядачі також зможуть підтримати своїх улюбленців. Після того, як ведучі, Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко оголосять початок голосування, підтримати фаворита можна, надіславши платне SMS з кодом учасника на номер 7576. З одного номера голосувати можна буде лише один раз.

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