Зажигательная группа Go_A открыла финал нацотбора на "Евровидение-2022"

Коллектив исполнил композицию "Шум".

Только что в Киеве начался финал Национального отбора на "Евровидение-2022".

А начала его своим зажигательным и удивительным выступлением группа Go_A с песней "Шум". Коллектив в прошлом году уже штурмовал музыкальный конкурс с этой композицией и занял на "Евровидении" пятое место.

Группа Go_A выступила на нацотборе / скриншот с видео

Екатерина Павленко удивляла зрителей своим мощным голосом. Также группа в очередной раз продемонстрировала на сцене потрясающее шоу.

Отметим, в финале нацотбора за право поехать на песенный конкурс будут бороться восемь артистов: Barleben, CLOUDLESS, Michael Soul, ROXOLANA, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, WELLBOY.

В этом году судьями нацотбора стали певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин. Впрочем, и зрители тоже смогут поддержать своих любимцев. После того, как ведущие Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко объявят начало голосования, поддержать фаворита можно, отправив платное SMS с кодом участника на номер 7576. С одного номера голосовать можно будет только один раз.

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