Заплакана Шерон Стоун повідомила, що в її родині сталося горе

У родині голлівудської акторки Шерон Стоун сталося непоправне горе.

У віці 57 років помер молодший брат знаменитості. Про це повідомило видання TMZ. Патрік Стоун раптово пішов з життя у Пенсильванії у неділю рано вранці. Життя брата Шерон забрав серцевий напад.

Шерон Стоун з покійним братом / Фото: instagram.com/sharonstone

Згодом і сама голлівудська акторка підтвердила цю новину. Знаменитість опублікувала відео в Instagram, де зі сльозами на очах розповіла про смерть молодшого брата Патріка.

"Ми справді втратили мого брата Патріка Джозефа Стоуна від серцевого нападу. Як і будь-яка сім'я, ми дякуємо вам за вашу любов і підтримку в цей час безмірного горя і цінуємо всі ваші співчуття. Так, за останні декілька років ми зазнали величезних втрат, як і багато хто з вас. І ми чудово розуміємо, що ці втрати – наші, тут, на Землі. Я дуже вдячна вам за любов і підтримку, яку ви надаєте", - сказала у своєму зверненні знаменитість.

Нагадаємо, влітку 2021 року брат Шерон Стоун – Патрік – втратив свого 11-місячного сина. Життя малюка обірвалося через поліорганну недостатність.

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