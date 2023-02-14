Заплаканная Шэрон Стоун сообщила, что в ее семье случилось горе

В семье голливудской актрисы Шэрон Стоун случилось непоправимое горе.

В возрасте 57 лет умер младший брат знаменитости. Об этом сообщило издание TMZ. Патрик Стоун внезапно ушел из жизни в Пенсильвании в воскресенье рано утром. Жизнь брата Шэрон забрал сердечный приступ.

Шэрон Стоун с покойным братом / Фото: instagram.com/sharonstone

Впоследствии и самая голливудская актриса подтвердила эту новость. Знаменитость опубликовала видео в Instagram, где со слезами на глазах рассказала о смерти младшего брата Патрика.

"Мы действительно потеряли моего брата Патрика Джозефа Стоуна от сердечного приступа. Как и любая семья, мы благодарим вас за вашу любовь и поддержку в это время безмерного горя и ценим все ваши соболезнования. Да, за последние несколько лет мы пережили огромные потерь, как и многие из вас. И мы прекрасно понимаем, что эти потери – наши здесь, на Земле. Я очень благодарна вам за любовь и поддержку, которую вы оказываете", — сказала в своем обращении знаменитость.

Напомним, летом 2021 года брат Шэрон Стоун – Патрик – потерял своего 11-месячного сына. Жизнь малыша оборвалась из-за полиорганной недостаточности.

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