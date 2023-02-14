В Румынии снова произошло землетрясение: на этот раз еще сильнее

В Румынии 14 февраля произошло новое землетрясение, магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера.

Об этом пишет румынское издание libertatea.ro.

По данным Национального института исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), землетрясение в Румынии было зафиксировано в населенном пункте Горж на юго-западе страны.

Магнитуда землетрясения – 5,7 баллов. Он был зафиксирован на глубине 40 км.

Напомним, 13 февраля в Румынии тоже зафиксировали землетрясение, магнитудой 5,2 балла. Его ощущали жители сразу нескольких населённых пунктов.

Ранее профессор, доктор геологических наук, директор учебно-научного института "Институт геологии" Сергей Вижва ранее объяснял, что источник землетрясений, который может представлять опасность для Украины — это так называемая зона Вранча или румынские Карпаты.

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