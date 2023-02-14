В Киеве заметили "автобус любви": пассажиров угощали вином

В Киевпасстрансе говорят, что разрешение на проведение акции у них никто не спрашивал.

Киевляне уже празднуют день святого Валентина. В один из столичных автобусов занесли раскладной стол, бокалы, закуску и угощали женщин вином. Среди пассажиров даже виден военный, который повернулся спиной к "компании".

Как видно по видео, мужчина открыл бутылку и угостил женщину, а транспорт они назвали "автобусом любви". На кадрах пара пьет вино из бокалов и закусывает сыром. От движения автобуса на раскладной столик разлилось вино. Дальше пара "романтично" прощается на остановке.

Видео, скорее всего, сняли пранкеры ради лайков в социальных сетях. Тем не менее, оно сделано на позитиве.

В КП "Киевпасстранс" ТСН.ua сообщили, что не знают о такой акции в транспорте. С ними ее проведение не согласовывалось. События происходили в автобусе, курсирующем по маршруту №114 или №62.

"Мы к этой акции отношения не имеем. Употреблять алкоголь и вообще какие-либо напитки в открытой таре в транспорте запрещено", — отметили в КП "Киевпасстранс".

Напомним, житель Виннитчины расстроился, что его не взяли в армию, поэтому начал оказывать поддержку ВСУ своеобразным способом.

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