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У Києві помітили "автобус кохання": пасажирів пригощали вином

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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669
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У Києві помітили "автобус кохання": пасажирів пригощали вином

Фото: pixabay.com

У Київпастрансі кажуть, що дозвіл на проведення акції у них ніхто не запитував.

Кияни вже святкують день святого Валентина. В один із столичних автобусів занесли розкладний стіл, бокали, закуску та пригощали жінок вином. Серед пасажирів навіть видно військового, який повернувся спиною до "компанії".

Як видно по відео, чоловік відкрив пляшку та пригостив жінку, а транспорт вони назвали "автобусом кохання". На кадрах пара п’є вино з бокалів і закусує сиром. Від руху автобусу на розкладний столик розлилося вино. Далі пара "романтично" прощається на зупинці.

Відео скоріш за все, зняли пранкери заради лайків в соціальних мережах. Тим не менше, воно зроблено на позитиві.

В КП "Київпастранс" ТСН.ua повідомили, що не знають про таку акцію в транспорті. З ними її проведення не узгоджували. Події відбувалися в автобусі, який курсує по маршруту №114 або №62.

"Ми до цієї акції стосунку не маємо. Вживати алкоголь та взагалі будь-які напої у відкритій тарі в транспорті заборонено", - зазначили у КП "Київпастранс".

Нагадаємо, мешканець Вінниччини засмутився, що його не взяли до війська, тож почав виказувати підтримку ЗСУ в своєрідний спосіб.

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Перегляди
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